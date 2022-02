Ucraina, militare si fa saltare in aria con un ponte per fermare l’avanzata dei russi

“Un gesto eroico”. Così è stato definito il sacrificio estremo del militare ucraino Vitaly Shakun Volodymyrovich, il quale ieri ha deciso di farsi saltare in aria insieme ad un ponte, non avendo il tempo necessario per farlo esplodere in sicurezza, per riuscire così a rallentare l’avanzata dei carri armati russi e dare tempo al suo battaglione di riorganizzarsi. A dare notizia del sacrificio del militare sono le forze armate dell’Ucraina con un post sui social.

Il drammatico episodio, nell’ambito della guerra in Ucraina seguita all’invasione della Russia di Putin, è avvenuto sul lago Henichesk. L’avanzata dei russi sul ponte avrebbe dato l’opportunità all’esercito di ricongiungersi alla marina in Crimea. L’unico modo per fermarli, dunque, era far saltare in aria il ponte, ma serviva qualcuno che lo minasse e azionasse la detonazione nel più breve tempo possibile. Il giovane Vitaly si è offerto volontario e ha dato la propria vita, consapevole che l’unico modo per frenare l’avanzata russa era far esplodere il ponte il prima possibile.

“Il suo gesto eroico ha rallentato in modo significativo l’avanzata del nemico e ha permesso all’unità di ridistribuirsi e organizzare la difesa”, scrivono le forze armate ucraine su Facebook. “Invasori russi, sappiate, sotto i vostri piedi la terra brucerà! Combatteremo finché vivremo! E finché saremo vivi combatteremo!”, si legge ancora nel post. Al militare verrà conferita un’onorificenza postuma.

Leggi anche: Guerra in Ucraina, il toccante video del militare ucraino: “Mamma, papà… Vi amo!”