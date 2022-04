Ucraina, Kuleba: “Italia garante della nostra sicurezza? Sono certo che raggiungeremo un accordo”

“Apprezzo l’iniziativa di avviare le consultazioni con l’Italia perché diventi garante della sicurezza ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, in un’intervista al Tg1. “Questo è il risultato del dialogo tra il presidente Zelensky e il premier Draghi e anche del mio rapporto con il vostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che oltre ad essere mio collega è anche amico”, ha aggiunto Kuleba. “Con l’Italia abbiamo condiviso ciò che ci aspettiamo e adesso aspettiamo la risposta italiana su come Roma vede una potenziale garanzia di sicurezza. Sulla base di questi due documenti sono certo che raggiungeremo un accordo”, ha evidenziato.

Nel corso dell’intervista della direttrice del Tg1, Monica Maggioni, il capo della diplomazia ucraina ha anche ricordato il periodo trascorso in Italia dopo il disastro di Chernobyl, nel comune campano di Atripaldi. “La famiglia che mi ha ospitato, adesso, è la mia famiglia”, ha detto Kuleba. “Ricordo la casa di Atripalda nella quale nel 1994 guardavamo il campionato del mondo di calcio e il fantastico Roberto Baggio. Ricordo quando andammo in un ristorante a mangiare la pizza Margherita, molto semplice e molto buona”, ha detto. “Naturalmente questa è la vita che vorrei vivere. Ma, prima, dobbiamo vincere la guerra. E dopo averla vinta, la prima visita che farò privatamente, e non in qualità di ministro, sarà in Italia per ricordare tutti questi momenti nella mia infanzia nel vostro bel paese”.