Le autorità ucraine hanno abbattuto ieri l’enorme monumento al centro della capitale di Kiev che simboleggia l’amicizia tra Russia e Ucraina. La decisione, come sottolineato dal sindaco della città, è stata presa in risposta all’invasione da parte di Mosca.

La statua di bronzo, alta otto metri, raffigura un lavoratore russo e ucraino su di un piedistallo, mentre reggono insieme una bandiera sovietica come simbolo di amicizia. La scultura, situata sotto il gigantesco arco in titanio dell’ ‘Amicizia tra Popoli’, era stata eretta nel 1982 per celebrare il 60mo anniversario dell’Unione Sovietica.

“Ora sappiamo cos’è quest’ ‘amicizia,’” ha detto il sindaco Vitaly Klitschko – “la distruzione delle città ucraine, l’uccisione di decine di migliaia di persone pacifiche. Ora sono convinto che questo monumento abbia tutt’altro significato.”

Gli operai hanno avviato l’opera di demolizione rimuovendo una delle due teste, che ha provocato un forte clangore cadendo al contatto sul pavimento sottostante.

Mentre una gru sollevava il monumento dalla base per deporlo gradualmente a terra, una folla di un centinaio di persone ha esultato al grido di “gloria all’Ucraina”.