Ucraina, i missili russi piovono ancora su Kiev: “Colpite infrastrutture essenziali”

Altra mattina di bombardamenti sulll’Ucraina, dove è scattato l’allarme anti-aereo in tutto il paese. Colpita anche la capitale Kiev su cui, secondo le autorità ucraine, si sono abbattuti 40 missili da crociera russi.

Tra gli obiettivi, un impianto elettrico che alimentava circa 350.000 appartamenti. “Gli ingegneri sono al lavoro per ripristinare la fornitura elettrica”, ha detto il sindaco Vitali Klitschko, secondo cui gli attacchi hanno anche colpito le forniture idriche in parte della capitale, come avvenuto anche in altre città del paese. Altri centri colpiti nei raid di stamattina sono stati Zaporizhzhia, Cherkasy e Kharkiv, nelle regioni centrali e nordorientali del paese. Un attacco simile, condotto in quel caso con droni, aveva già colpito il centro di Kiev e altre città il 10 ottobre scorso, dando il via a una serie di raid contro le infrastrutture energetiche ucraine, che hanno danneggiato oltre un terzo della capacità elettrica del paese.

“Un’altra serie di missili russi colpisce le infrastrutture critiche dell’Ucraina. Invece di combattere sul campo di battaglia, la Russia combatte i civili”, ha commentato il ministro degli Esteri Dmitro Kuleba. “Non giustificate questi attacchi chiamandoli una ‘risposta’. La Russia lo fa perché ha ancora i missili e la volontà di uccidere gli ucraini”.