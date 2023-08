Turisti italiani “furbetti” in Albania, Giorgia Meloni fa saldare il conto

“Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat”. A renderlo noto è l’ambasciata d’Italia a Tirana in un comunicato, dopo l’episodio avvenuto negli stessi giorni in cui la premier si trovava in vacanza in Albania. “Gli italiani – è la conclusione della nota dell’ambasciata – rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”.

I quattro furbetti italiani stavano trascorrendo una piacevole serata a Berat, una città dell’Albania famosa per il suo centro storico ricco di monumenti, quando hanno deciso di mettere in atto la fuga dal ristorante. La cena al ristorante era stata particolarmente buona, tanto da spingerli a fare i complimenti al personale per la qualità del cibo. Poi la fuga. Sono andati via senza pagare, dileguandosi a gran velocità tra le stradine del centro storico. Una vicenda di cronaca che in Albania ha fatto molto rumore. La storia è diventata virale in un primo momento sui social grazie a un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, che ha immortalato il momento della fuga.

“Dovevano pagare 8.451 lek, pari a circa 80 euro. Non ci era mai successo”, ha raccontato il proprietario, sottolineando che il suo locale non ha prezzi esorbitanti: “Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek”.

In un’intervista a “La Stampa” il premier albanese Edi Rama ha raccontato che, quando durante il loro incontro a Valona ha riferito dell’episodio del gruppo di italiani scappati dal ristorante senza pagare il conto, “tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: “Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere di rispetto all’estero””.