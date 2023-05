Turchia, seggi chiusi: i risultati in diretta. Scende il vantaggio di Erdogan

Si sono chiusi i seggi per le elezioni presidenziali in Turchia, in cui si sfidano il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, al potere da 20 anni, e il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu.

Dopo aver votato a Istanbul in un’elezione il cui esito si preannuncia molto incerto, Erdogan ha auspicato un “buon futuro” per il paese e la sua democrazia, senza far pronostici sul risultato.

“Abbiamo sentito la mancanza della democrazia”, ha detto invece Kilicdaroglu, economista a capo del Partito popolare repubblicano (Chp), sostenuto da un’alleanza larga che comprende anche i nazionalisti del Partito del bene (Iyi).

I primi risultati erano attesi per stasera, prima del dietrofront dell’autorità elettorale turca. Nel pomeriggio il presidente dell’organismo ha infatti annunciato che il divieto di comunicazione dei risultati elettorali è stato revocato, rendendo possibile per i media diffondere i dati parziali. Se nessun candidato alla presidenza otterrà più del 50% dei voti, domenica 28 maggio si terrà il ballottaggio.

Le notizie in diretta:

Ore 20.25 – Erdogan al 51,06% – Con il 70,44 percento delle schede scrutinate, continua a scendere il dato per il presidente uscente. Al 43,12 percento il leader dell’opposizione Kilicdaroglu, che sostiene di essere in vantaggio nelle proiezioni.

Ore 20.00 – Agenzia indipendente Anka: “Kilicdaroglu in testa con il 52%” – Secondo l’agenzia Anka, vicina all’opposizione turca, con il 49,6% delle schede scrutinate il candidato dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu sarebbe in testa con il 52,59% dei voti, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si fermerebbe al 43,65% delle preferenze.

Ore 19.40 – Erdogan al 51,79% – Ancora in calo il presidente uscente, con il 56,24% dei voti scrutinati. Secondo Cnn Turk, Kilicdaroglu ora è al 42,36%. Il terzo candidato, Sinan Ogan, è al 5,32% mentre Muharrem Ince, che si è ritirato ufficialmente, è allo 0,52%.

Ore 19.20 – Il sindaco di Istanbul: “Klicdaroglu sarà eletto presidente stasera” – “Crediamo che stasera Kemal Kilicdaroglu sarà dichiarato il 13mo presidente della Turchia”. Lo ha dichiarato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, candidato alla vicepresidenza per l’opposizione.

Ore 19.15 – Kilicdaroglu: “Siamo in vantaggio” – Mentre i dati ufficiali danno ancora in vantaggio Erdogan, il leader dell’opposizione dice su Twitter di essere in testa.

Öndeyiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

Ore 19.10 – Erdogan al 52,43% – Continua a perdere terreno il presidente uscente, con il 43,84% dei voti scrutinati. Secondo Cnn Turk, Kilicdaroglu ora è al 41,69%.

Ore 18.50 – L’affluenza sfiora il 90% – L’88,44% degli aventi diritto ha votato alle elezioni presidenziali turche, mentre per le elezioni parlamentari l’affluenza è arrivata all’85,14%. Lo rende noto la tv di Stato turca Trt.

Ore 18.40 – Cnn Turk, Kilicdaroglu supera il 40% – Continua l’ascesa del leader dell’opposizione, arrivato al 40,42% con il 30,2% dei voti scrutinati. Erdogan scende al 53,62%

Ore 18.30 – Cnn Turk, si riduce ancora il vantaggio di Erdogan – Con il 25,7% percento dello scrutinio, Erdogan ha ancora il 54,27% dei voti, rispetto al 39,75% di Kilicdaroglu.

Ore 18.20 – Risultati Cnn Turk, Erdogan 55,98%, Kilicdaroglu 38,08% – Con il 19,5 percento dello scrutinio, Erdogan è ancora in vantaggio con il 55,98% dei voti, rispetto al 38,08% di Kilicdaroglu. Sono i dati dell’emittente Cnn Turk, che vede Erdogan in calo rispetto al precedente aggiornamento, in cui il presidente uscente era al 57,46% con il 12,8% dei voti scrutinati (provenienti prevalentemente da aree pro-Erdogan).

Ore 18.15 – Primi risultati parziali Halk Tv: Erdogan 49,84%, Kilicdaroglu 45,72% – Usciti i primi risultati basati sullo scrutinio del 9,1% dei voti. Erdogan sarebbe in testa con 49,84%, Kilicdaroglu al 45,72% secondo Halk Tv.