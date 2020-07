Turchia, il Consiglio di Stato spiana la strada alla riconversione di Santa Sofia in moschea

Il Consiglio di Stato turco ha annullato la decisione del Consiglio dei ministri del 1934 con cui Santa Sofia fu convertita in un museo. Lo riportano i media turchi. La scelta spiana la strada al ritorno della preghiera islamica nell’edificio di Istanbul e alla sua riconversione in moschea, per cui l’ultima decisione spetta al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco aveva proposto di ripristinare lo stato di moschea del patrimonio mondiale dell’Unesco, un edificio nel cuore dell’Impero Romano d’Oriente Cristiano e dell’Impero Ottomano Musulmano, oggi uno dei monumenti più visitati della Turchia.

L’Unesco ha dichiarato a Reuters che Santa Sofia è nella sua lista dei siti del patrimonio mondiale come museo e che in quanto tale è tenuta a determinati impegni e obblighi legali. Per questo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) essere informata di qualsiasi cambiamento nello stato del museo di Santa Sofia di Istanbul e le modifiche potrebbero dover essere riviste dal suo comitato del Patrimonio Mondiale.

L’Unesco ha fatto sapere di aver espresso le sue preoccupazioni alle autorità turche in diverse lettere e di aver trasmesso il messaggio all’ambasciatore turco presso l’istituzione. “Esortiamo le autorità turche ad avviare un dialogo prima di prendere qualsiasi decisione che possa minare il valore universale del sito”, ha dichiarato l’Organizzazione. La prospettiva di un cambiamento dello status del museo in una moschea negli scorsi giorni ha suscitato allarme tra i funzionari statunitensi, francesi, russi e greci, nonché tra i leader delle Chiese Cristiane. Le critiche alla Turchia tuttavia sono state viste come “un attacco alla sovranità turca”, dal presidente Recep Tayyip Erdogan. “Siamo determinati a continuare a proteggere i diritti dei musulmani, la fede maggioritaria del nostro Paese, così come i membri di tutte le altre fedi e religioni”, ha aggiunto. Leggi anche: Il tempio di Istanbul dove nessuno può pregare

