Trump vince le presidenziali Usa 2024: le reazioni politiche

Donald Trump torna alla Casa Bianca: il tycoon 78enne, candidato del Partito repubblicano, ha vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti sconfiggendo la dem Kamala Harris. “Abbiamo fatto la storia”, esulta. Di seguito le reazioni dei principali leader politici nel mondo e in Italia.

Trump torna presidente: cosa dicono i leader mondiali

Israele

Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu scrive su X: “Cari Donald e Melania Trump, congratulazioni per il vostro più grande ritorno della storia! Il suo storico ritorno alla Casa Bianca rappresenta un nuovo inizio per l’America e un forte rinnovato impegno nei confronti della grande alleanza tra Israele e America. Questa è una grande vittoria!”.

Russia

“Vince chi vive di amore per il proprio Paese e non di odio verso gli stranieri”, scrive sul suo canale Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, riferendosi evidentemente all’esito delle presidenziali negli Usa, ma senza citarle esplicitamente.

Sempre su Telegram, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, scrive: “Trump ha una qualità che ci è utile: essendo un uomo d’affari fino al midollo, è mortalmente avverso a spendere soldi per vari tirapiedi e accoliti, per alleati idioti, per progetti di beneficenza sbagliati e per organizzazioni internazionali voraci. La domanda è quanto Trump sarà costretto a dare per la guerra. Lui è testardo, ma il sistema è più forte. In ogni caso, oggi la feccia verde di Kiev sarà sepolta fino alle orecchie dalla polvere bianca…”.

Cina

La portavoce del Ministero degli Esteri, Mao Ning, commenta: le elezioni presidenziali “sono affari interni degli Usa e rispettiamo la scelta del popolo americano. La nostra politica nei confronti degli Stati Uniti è coerente e continueremo a vedere e gestire le relazioni in conformità con i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione win-win. Ning uspica una “coesistenza pacifica” con Washington.

Ucraina

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si congratula con Trump per la sua “impressionante” vittoria alle elezioni presidenziali americane. Lo afferma una nota della presidenza di Kiev. Zeklensky si augura che la vittoria di Trump “aiuterà l’Ucraina ad ottenere una pace giusta”.

Francia

Il presidente francese, Emmanuel Macron, scrive su X: “Congratulazioni al presidente Donald Trump. Pronti a lavorare insieme come abbiamo saputo fare per quattro anni. Con le tue convinzioni e con le mie. Con rispetto e ambizione. Per più pace e prosperità”. “Ho appena parlato con il cancelliere Olaf Scholz – ha poi aggiunto Macron: “Lavoreremo per un’Europa più unita, più forte e più sovrana in questo nuovo contesto. Cooperando con gli Stati Uniti d’America e difendendo i nostri interessi e valori”.

Ungheria

“Il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti! Congratulazioni al presidente Donald Trump per la sua enorme vittoria. Una vittoria necessaria per il mondo!”, scrive su X il premier ungherese, Viktor Orban.

Nato

“Mi sono appena congratulato con Donald Trump per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti. La sua leadership sarà ancora una volta fondamentale per mantenere forte la nostra Alleanza. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui per promuovere la pace attraverso la forza della Nato”. Lo scrive su X il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Regno Unito

Il premier britannico, Keir Starmer si congratula con Donald Trump per la sua “storica vittoria elettorale” nelle presidenziali Usa, sottolineando di “non veder l’ora di lavorare” con lui. “In quanto stretti alleati, siamo fianco a fianco in difesa dei nostri valori condivisi di libertà, democrazia e spirito imprenditoriale”, ha aggiunto il primo ministro laburista.

India

Il primo ministro indiano Narendra Modi esprime le sue “sentite congratulazioni” al suo “amico” Donald Trump per la “storica vittoria elettorale” alle elezioni presidenziali statunitensi. “Non vedo l’ora di rinnovare la nostra collaborazione per rafforzare ulteriormente il (…) partenariato globale e strategico” tra India e Stati Uniti, scrive Modi su X.

Trump torna presidente: le reazioni in Italia

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni scrive sui social: “A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Italia e Stati Uniti sono Nazioni ‘sorelle’, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia. È un legame strategico, che sono certa ora rafforzeremo ancora di più. Buon lavoro Presidente”.

Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, esulta per la vittoria di Trump: “Lotta all’immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro! Buon lavoro, Presidente Donald Trump”.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta così sui social l’esito delle elezioni presidenziali: “Ci sono tante riflessioni che il mondo politico può e deve fare su questo chiaro responso delle urne ma il primo dovere morale e civile è riconoscere il risultato con le congratulazioni al vincitore e l’onore delle armi alla sconfitta Kamala Harris. Spero che per l’Europa questo sia il momento della sveglia. Buon lavoro al Presidente eletto Trump e grazie al Presidente Biden per il lavoro di questi anni”.