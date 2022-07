Trovato morto annegato Kazuki Takahashi, il creatore di Yu-Gi-Oh

È morto Kazuki Takahashi, padre del manga e gioco Yu-Gi-Oh!. Il fumettista aveva sessant’anni ed è stato trovato privo di vita in mare dalla guardia costiera che sta indagando sulle cause della morte. Era andato a fare snorkeling al largo di Nago, nella prefettura di Okinawa, in Giappone e sarebbe annegato.

La carriera di Takahashi è cominciata nel 1982, ma l’anno della svolta è stato il 1996 con Yu-Gi-Oh! che ha reso il fumettista celebre in tutto il mondo. Insieme al manga è nato anche il gioco di carte presente nella serie che ha trovato spazio nel mondo reale. I protagonisti del manga – da cui è tratto anche l’anime – si sfidavano proprio con queste card. Ancora oggi, bambini e adulti – nella vita vera – continuano a giocare a Yu-Gi-Oh!.

Numerosi i fan e i gamer che su Twitter hanno lasciato un ricordo legato al manga o che hanno ringraziato l’autore per aver creato Yu-Gi-Oh!. C’è chi ha scritto “Sono in lutto” o ancora “Oggi muore un pezzetto della mia infanzia”. Perché appassionati o meno, il mondo di Yu-Gi-Oh! è parte di quella generazione di ragazzi – un tempo bambini – che negli anni 2000 cantava a memoria le sigle dei Pokémon o di Dragon Ball davanti alla tv.