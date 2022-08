Toro con le corna in fiamme uccide un ragazzo di 24 anni

È morto incornato un 24enne, Adrian Martinez Fernandez, a Vallarda, nella provincia di Valencia. In occasione della festa del santo patrono, la scorsa domenica, come da tradizione un toro dalle corna infiammate (“toro embolado”), è stato lanciato per le vie della città. Il 24enne è stato incornato mentre cercava di fuggire, davanti agli occhi terrorizzati dei presenti, che si sono rifugiati dietro le transenne. Fernandez è stato portato in ospedale ma le sue condizioni sono subito apparse disperate: il toro, incornandolo, ha perforato la milza e il 24enne purtroppo è morto poco dopo.

Il giovane spagnolo era arrivato appositamente da fuori per partecipare ai festeggiamenti che fanno parte del tradizionale festival annuale della corsa dei tori. Il 24enne era in strada con centinaia di altre persone quando si è ritrovato in un vicolo ed è stato puntato dall’animale, inferocito per le violenze subite durante la festa. Le ferite riportate agli organi interni si sono rivelate fatali. Il consiglio comunale ha decretato una giornata di lutto ufficiale e, insieme alla commissione della festa, ha deciso di sospendere gli eventi per un giorno oltre a rispettare un minuto di silenzio il giorno successivo.