Aereo di linea prende fuoco all’atterraggio a Tokyo: “Evacuati tutti i passeggeri a bordo” | VIDEO

Aereo di linea prende fuoco all’atterraggio a Tokyo | VIDEO

Le prime immagini di un drammatico incendio che ha coinvolto un aereo di linea sulla pista di atterraggio dell’aeroporto Haneda di Tokyo sono state diffuse sui social media e successivamente trasmesse dalla televisione giapponese. L’incidente ha coinvolto un Airbus A350-941 della Japan Airlines, che si è scontrato con un aereo della Guardia costiera nazionale durante la fase di atterraggio. A bordo del volo proveniente da Hokkaido, si stima ci fossero 367 passeggeri.

Nonostante la gravità dell’evento, secondo diverse fonti mediatiche giapponesi, tutti coloro che erano a bordo del volo di linea sembrano essere illesi. Questo è stato possibile grazie alla tempestiva attuazione di un protocollo di emergenza che ha consentito la pronta evacuazione dei passeggeri e dell’equipaggio prima che l’aereo andasse in fiamme. Sono state pubblicate delle immagini che sembrano provenire dall’interno dell’aereo durante la fase di atterraggio.

Per quanto riguarda l’aereo della Guardia costiera, diretto a Niigata per fornire assistenza alla penisola di Noto colpita da un terremoto, al momento è stato rintracciato solo un membro dell’equipaggio, mentre cinque risultano ancora dispersi.

Di conseguenza, tutti i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Haneda a Tokyo, uno degli aeroporti più trafficati del Giappone, sono stati sospesi come comunicato dalla Japan Airlines.