Titan, possibile svolta nelle ricerche. Guardia Costiera Usa: “Trovati detriti vicino al relitto del Titanic”

Possibile svolta nelle ricerche del sommergibile Titan. La Guardia costiera statunitense ha dichiarato di aver scoperto alcuni detriti sul fondale accanto al relitto del Titanic. Il mezzo, di cui si sono perse le tracce circa un’ora e mezza dopo la partenza domenica scorsa, avrebbe esaurito le scorte di ossigeno stamattina.

A bordo erano presenti quattro passeggeri, che avevano pagato il biglietto da 250.000 dollari per visitare il relitto del Titanic, e l’amministratore delegato della società che ha organizzato la spedizione, OceanGate.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023