Il Titan si guidava con un joystick per videogiochi da 45 euro | VIDEO

Tubi da cantiere utilizzati come zavorre, luci acquistate in un negozio di articoli da campeggio e un joystic per videogiochi come timone: più che un mezzo sofisticato, il Titan, il sottomarino imploso nei fondali dell’Atlantico durante l’escursione per ammirare il relitto del Titanic, appariva come un sommergibile piuttosto improvvisato.

A illustrare le caratteristiche del Titan era stato in uno speciale della Cbs era stato Stockton Rush, fondatore e Ceo della OceanGate, uno dei cinque passeggeri morti nell’implosione del sommergibile avvenuta domenica scorsa.

Nel filmato, visibile di seguito, Rush illustrava le caratteristiche del Titan, mostrando il joypad che veniva utilizzato per guidare il mezzo.

“Facciamo funzionare tutto con questo controller di gioco” affermava l’imprenditore mostrando quello che sembra a tutti gli effetti un Logitech G Wireless Gamepad F710, ovvero un controller per XBox e Pc del valore di circa 50 dollari e acquistabile su Amazon a 45 euro.

“Sembra che questo sommergibile abbia alcuni elementi di MacGyver e di ingegneria” commentava il giornalista della Cbs David Pogue.

Nel corso del servizio, poi, Stockton Rush spiegava che le luci per illuminare l’interno del sottomarino erano state acquistate in un negozio di articoli da campeggio, mentre come zavorre erano stati utilizzati dei semplicissimi tubi da cantiere.

“È chiaro che ci sono dei rischi, ma se vuoi essere sicuro che non ti accada nulla, allora non alzarti dal letto” dichiarava l’imprenditore nel filmato.