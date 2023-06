Il patrigno è nel Titan, lui va al concerto dei Blink-182 e flirta con una modella di OnlyFans

Il patrigno è nel Titan, lui va al concerto dei Blink-182

Dal dramma alla farsa: tra le tante storie inerenti alla tragedia del Titan, il sottomarino imploso nei fondali dell’Oceano Atlantico, c’è anche quella di Brian Szasz, figliastro di Hamish Harding, uno dei cinque passeggeri morti nel sommergibile, il quale si è dato alla pazza gioia mentre erano in atto le disperate ricerche per tentare di salvare il patrigno e il resto dell’equipaggio.

Brian Szasz, infatti, dopo aver invitato i suoi follower sui social a pregare per il patrigno, che in quel momento risultava ancora disperso, prima ha flirtato con una modella di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, e poi è andato al concerto dei Blink-182 come se nulla fosse.

La modella Brea, infatti, ha scritto al ragazzo mostrando la foto del suo fondoschiena: “Posso sedermi su di te?”. E Brian Szasz ha risposto: “Sì, grazie”.

Il giovane, poi, ha continuato a twittare per tutto il giorno mostrando il suo grande interesse nell’assistere a un concerto dei Blink-182.

Numerosi follower, indignati per la sua reazione, hanno iniziato a chiedergli come facesse a essere così tranquillo mentre il patrigno rischiava di morire nel Titan. Brian Szasz non ha replicato alle accuse e, poco dopo, ha cancellato il suo account Twitter.