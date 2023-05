Ennesima sparatoria negli Stati Uniti: questa volta la tragedia si è consumata in Texas dove un uomo ha fatto fuoco in un centro commerciale alla periferie di Dallas assassinando 8 persone e ferendone 7. Il killer è stato a sua volta ucciso da un agente di polizia.

La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 6 maggio all’Allen Premium Outlets, uno dei centri commerciali più grandi dello Stato.

L’uomo, che era vestito con un “abbigliamento militare”, ha iniziato a fare fuoco tra la folla sparando tra i 40 e i 60 colpi prima di venire ucciso da un poliziotto.

In un video shock circolato sui social, si vede il killer scendere dalla sua auto e iniziare a sparare all’impazzata: le immagini sono leggermente sfocate ma il rumore degli spari è nitido.

BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas.

Details below:

– Multiple victims, which include children.

– The Shooter has been confirmed to be dead.

– The Allen Police Department, has put out the following statement: “Law… pic.twitter.com/JQbYlsuisp

— Brian Krassenstein (@krassenstein) May 6, 2023