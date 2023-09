Terremoto Marocco, stanziati 12 miliardi di dollari

Una nuova sessione di lavoro dedicata alla ricostruzione delle regioni colpite dal terremoto in Marocco è stata presieduta ieri, mercoledì 20 settembre, dal Re Mohammed VI. Si tratta della terza dall’8 settembre, con nuove decisioni adottate. Il budget complessivo per la ricostruzione è stimato in 12 miliardi di dollari su un periodo di cinque anni, in favore di una popolazione di 4,2 milioni di abitanti nelle cinque province colpite dal sisma.

Le componenti del programma

Sono quattro le componenti principali del programma, spiega un comunicato stampa:

Rialloggiare le persone colpite, ricostruire gli alloggi e ripristinare le infrastrutture; Apertura e valorizzazione dei territori; Accelerazione della riduzione dei deficit sociali, in particolare nelle zone montane colpite dal sisma; Incoraggiare l’attività economica e l’occupazione nonché promuovere le iniziative locali.

Il programma prevede anche la creazione, in ciascuna regione, di un’ampia piattaforma di riserve essenziali (tende, coperte, letti, medicinali, generi alimentari, ecc.) per far fronte immediatamente alle catastrofi naturali.

Il finanziamento del programma sarà assicurato dai crediti stanziati dal bilancio generale dello Stato, dai contributi degli enti locali e dal Conto Speciale di Solidarietà dedicato alla gestione degli effetti del terremoto, nonché da donazioni e cooperazione internazionale. Altri 200 milioni di dollari dovrebbero arrivare dal Fondo Hassan II.