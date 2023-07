Una fine a dir poco infelice quella del 34enne Lee Buschman. L’uomo è stato trovato senza vita all’interno di un congelatore. Il cadavere, però, non era congelato: l’elettrodomestico era spento. Lee stava cercando di sfuggire alla polizia, e per questo ha pensato di nascondersi in un congelatore a pozzetto che si trovava nel seminterrato di una casa disabitata. Si trattava però di un elettrodomestico vecchio modello, che non ha possibilità di apertura dall’interno, e così il ragazzo è rimasto bloccato senza alcuna possibilità di fuga.

Il suo corpo è stato ritrovato diversi giorni dopo. Una morte orribile per lui, che ha sconvolto la comunità locale nel Minnesota. La polizia quando lo ha trovato era ormai privo di vita da diversi giorni all’interno del congelatore. La segnalazione era arrivata a causa di strani odori provenienti dall’abitazione. Quel vecchio modello di pozzetto si blocca automaticamente quando è chiuso e non può essere aperto dall’interno. Da segnalare come il congelatore non era acceso al momento della scoperta del corpo ed è probabile che non lo fosse nemmeno quando il 34enne si è infilato dentro.

L’uomo avrebbe scelto quella casa come suo rifugio perché era disabitata da mesi. Su di lui pendeva infatti un mandato di arresto. Gli agenti ritengono che il 34enne sia entrato nel congelatore per nascondersi di sua spontanea volontà, forse perché i poliziotti erano in zona.