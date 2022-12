Tempesta polare negli Stati Uniti e in Canada, almeno 38 morti: guasti elettrici e voli cancellati

La tempesta artica che ha investito gli Stati Uniti e il Canada nel weekend di Natale ha fatto almeno 38 morti: tante le vittime legate direttamente o indirettamente alla bufera che ha tenuto più di mezzo milione di persone senza elettricità e ha fatto registrate temperature fino a -40°.

Negli Usa le vittime sono state 34, mentre quattro canadesi hanno aggravato il bilancio dopo che un pullman si è rovesciato a causa di uno sbandamento su una strada ghiacciata nella cittadina di Merritt, nella provincia occidentale di British Columbia.

L’area più interessata dalle conseguenze della tempesta è stata quella di Buffalo, nel nord-ovest dello stato di New York, nella regione dei Grandi Laghi. La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha detto che quella degli ultimi giorni “passerà alla storia come la tempesta più devastante della storia della città”.

Almeno 12 persone sono morte nella contea di Erie, di cui Buffalo è capoluogo: le autorità hanno spiegato che alcune di queste sono state trovate senza vita nelle loro automobili o intrappolate nella neve.

La bufera ha causato la cancellazione di centinaia di voli, il ghiaccio ha creato diversi problemi alle infrastrutture energetiche, causando una vera e propria emergenza: le società elettriche di molti Stati hanno chiesto alla cittadinanza di risparmiare energia, in Tennessee sono stati disposti brevi blackout a rotazione per ridurre i consumi.

Tra venerdì e sabato circa 1,7 milioni di persone erano rimaste senza elettricità, ma ieri il servizio è stato ripristinato in gran parte del Paese.

Ma i disagi non finiscono qui: secondo il National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale, nel Nord-est del paese e nel Midwest le temperature continueranno ad essere particolarmente rigide, generando ghiaccio sulle strade e conseguenti disagi negli spostamenti.