Stati Uniti, eccezionale tempesta di neve nelle feste: temperature fino a -45°

Voli cancellati, oltre 135 milioni di persone in stato di allerta e piani di emergenza nelle strade: negli Stati Uniti sta per abbattersi una fortissima ondata di gelo che lo stesso National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale, ha definito “un evento che capita una volta in una generazione”.

Proprio nel periodo di Natale, particolarmente trafficato. L’allarme lanciato dalle autorità si estende da costa a costa e raggiunge l’estremo sud fino al confine tra Stati Uniti e Messico e la Florida. Coinvolto anche il Canada.

Nei prossimi giorni sono previste temperature fino a -45° in alcune parti del Paese. “Questa non è una nevicata come quelle di quando eravate piccoli. Questa è roba seria”, ha detto il presidente Joe Biden durante una conferenza stampa giovedì.

In Wisconsin è stata dichiarata un’emergenza energetica: si teme che la tempesta possa avere conseguenze sulla rete elettrica, causando danni e interruzioni di corrente anche in altre zone del Midwest e del Canada.

I meteorologi affermano che la tempesta invernale potrebbe diventare un “ciclone bomba” entro la giornata di oggi: è un termine che indica una tempesta che si intensifica rapidamente, con la sua pressione atmosferica centrale che scende di almeno 24 millibar in 24 ore.

La tempesta sta già provocando il caos dal Colorado al Wyoming e a nord del Minnesota. In sole 12 ore, la Wyoming Highway Patrol ha ricevuto 787 richieste di aiuto e registrato 104 incidenti.

Nel South Dakota, il responsabile dell’emergenza della tribù Rosebud Sioux, Robert Oliver, ha detto che i lavoratori stavano cercando di ripulire le strade che in alcuni tratti erano ricoperte da 3 metri di neve. Le strade lungo il confine tra Colorado e Wyoming sono state chiuse a causa della visibilità quasi nulla.