Telecronista ha un malore in diretta: il conduttore non si accorge di nulla e va avanti con il collegamento | VIDEO

Telecronista ha un malore in diretta: il conduttore non si accorge di nulla | VIDEO

Attimi di paura durante l’ultimo match della franchigia Nba degli Atlanta Hawks: il telecronista Bob Rathbun, infatti, ha avuto un malore in diretta con il conduttore al suo fianco che non si è accorto di nulla andando avanti con la trasmissione come se nulla fosse.

Hawks Announcer Bob Rathbun suffering medical emergency. Pray for him. pic.twitter.com/PXO0ePR9Ny — Bacon, Grits, Eggs (@reddawg77089) December 6, 2022

Vittima del malore, fortunatamente senza gravi conseguenze, è stato il giornalista e storico commentatore della squadra Bob Rathbun, il quale, mentre analizzava la partita ha iniziato a tremare perdendo successivamente conoscenza.

Al suo fianco c’era Dominique Wilkins, il quale non si è reso conto di quanto stava succedendo e ha continuato a condurre la trasmissione come se nulla fosse. È stata la regia a staccare l’inquadratura permettendo al telecronista di essere soccorso.

Dopo il malore, gli Atlanta Hawks hanno diramato un comunicato per tranquillizzare i telespettatori che avevano assistito alla scena in diretta.

“Prima della partita di stasera contro l’Oklahoma City Thunder, l’annunciatore Bob Rathbun ha perso brevemente conoscenza sul campo” si legge nella nota.

“I professionisti medici di emergenza sul posto hanno curato rapidamente Rathbun per la disidratazione. È stabile, reattivo e diretto a Emory Midtown per ulteriori valutazioni”.