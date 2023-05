Un attivista climatico del gruppo “Extinction Rebellion” in Svizzera si è incollato con le mani al set televisivo di un dibattito politico relativo alle elezioni comunali della città di Ginevra. Il presentatore, Jeremy Seydoux, ha rimproverato l’uomo e cercato di far proseguire il programma mentre dei tecnici cercavano di portare via l’attivista usando del solvente: “È una vergogna, lei non ha diritto di essere su questo set”, ha detto Seydoux. Lo staff è poi riuscito a staccare il manifestante dalla scrivania e prelevarlo di peso.

“No signore. Non ti attaccherai al tavolo…Oh no, non è vero!”, ripeteva il giornalista sconvolto. Inizialmente, quando l’uomo ha fatto irruzione durante la diretta, Jérémy Seydoux si è spaventato. Poi ha capito che si trattava di una protesta pacifica e ha inveito contro l’attivista, puntandolo con il dito per redarguirlo. Sulla maglia, l’uomo aveva una scritta a penna che recitava “Agire insieme”, con impresso il logo Extinction Rebellion.

Intervention violente d‘Extinction Rebellion durant une émission démocratique. Regrettable, car sur @lemanbleutv, tout le monde a la parole: il y a une semaine, ce Monsieur s’exprimait librement dans notre journal télévisé. #GEVote https://t.co/E926zCDhXi — Jérémy Seydoux (@jeremyseydoux) April 30, 2023

Mentre le persone che stavano assistendo alla trasmissione in diretta si sono lasciate andare a reazioni miste, divisi tra risate e stupore, il conduttore non ha voluto dare corda all’attivista e ha chiamato subito i tecnici per farlo portare via. I due addetti hanno staccato rapidamente la mano dell’uomo, che si è steso a terra per continuare la protesta. Solo l’intervento della polizia ha riportato la situazione sotto controllo.