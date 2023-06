Diventa donna per evitare il servizio di leva: fa discutere la trovata di un 23enne svizzero

Evita il servizio militare sfruttando una legge che semplifica la transizione di genere. Fa discutere in Svizzera la trovata di un 23enne che per sfuggire alla leva, obbligatoria solo per i maschi, ha scelto di diventare donna. Una decisione riconosciuta solo dalla legge, visto che il giovane continua a dire di sentirsi pienamente maschio. Forse una provocazione, quella del 23enne, per mettere in discussione le procedure semplificate per cambiare sesso, introdotte a inizio 2022. In un’intervista ha dichiarato di essere un sostenitore dell’Unione democratica di centro (Udc), partito conservatore e sovranista.

Al domenicale SonntagsZeitung, ha detto di aver fatto la richiesta all’ufficio di stato civile del suo comune di residenza, che l’ha accolta in tempi molto brevi (“Un funzionario mi ha fatto entrare in sala riunioni e due minuti dopo ero una donna”). La procedura ha avuto solo un costo di 75 franchi (meno di 77 euro), una frazione di quanto avrebbe dovuto spendere per evitare l’arruolamento seguendo la prassi normale. Del segreto sono a conoscenza solamente i genitori del giovane, che ha potuto mantenere le sue generalità maschili.