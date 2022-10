Svezia, nasce il primo governo con il sostegno dell’estrema destra

È stato trovato, in Svezia, un accordo per la formazione di un Governo di centro-destra – il primo in decenni – con l’appoggio dell’estrema destra. Lo ha fatto sapere oggi, venerdì, il partito conservatore, uscito vincitore alle recenti elezioni.

La coalizione di destra, che nelle scorse elezioni ha ottenuto il 49% dei voti, ha annunciato la formazione di un governo con l’appoggio, per la prima volta, dell’estrema destra dei Democratici Svedesi. “I Moderati, i Cristiano Democratici e i Liberali costruiranno un esecutivo e coopereranno con i Democratici Svedesi in Parlamento”, ha annunciato il futuro premier , Ulf Kristersson.

La coalizione, che ha annunciato il raggiungimento di un accordo per la formazione del nuovo governo, ha dichiarato che nel programma è prevista anche la costruzione di nuovi reattori nucleari, come riferito dalla leader dei Democratici Cristiani svedesi, Ebba Busch