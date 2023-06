Svezia, deraglia un trenino delle montagne russe a Stoccolma: un morto e 9 feriti

Una persona è morta e altre nove sono rimaste ferite in un incidente sulle montagne russe in un parco a tema in Svezia. I testimoni hanno raccontato che la giostra Jetline del parco divertimenti Grona Lund di Stoccolma è parzialmente deragliata e sono stati inviati sul posto un elicottero, ambulanze e pompieri.

La polizia e i funzionari del parco hanno dichiarato che nove bambini e adulti sono stati curati in ospedale, tra cui tre con ferite gravi. Una dichiarazione sul sito web di Grona Lund afferma che: “Si è verificato un grave incidente sulla Jetline. Stiamo lavorando con i servizi di soccorso. Il parco è chiuso per ora”.

Sotto choc Jenny Lagerstedt, giornalista che stava trascorrendo una giornata al parco divertimenti con la famiglia. La donna ha raccontato all’emittente SVT di aver sentito un rumore metallico e di aver notato che la struttura del binario stava tremando al momento dell’incidente. “Mio marito ha visto una vettura sulle montagne russe con delle persone cadere a terra”, ha poi aggiunto.

Il parco divertimenti più antico del Paese, situato sull’isola di Djurgården, è stato evacuato per facilitare il lavoro delle squadre di soccorso. È stato fondato nel 1883 è oggi dispone di più di 30 attrazioni. In estate ospita vari concerti rock e pop.