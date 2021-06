Marco Zennaro, l’imprenditore italiano che si trovava in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato scarcerato ed è stato trasferito agli arresti domiciliari in albergo. Lo riporta l’Agi citando fonti della Farnesina. Zennaro dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto.

La scarcerazione è arrivata questa mattina, nel quadro di un lungo negoziato costantemente seguito dall’ambasciatore a Khartoum e dal direttore generale Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del ministro Di Maio.

Leggi anche: L’accordo storico che potrebbe porre fine alla legge islamica in Sudan