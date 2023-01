Studentessa investita e uccisa da un’auto dopo uno stupro di gruppo

Orrore negli Usa dove una studentessa di diciannove anni è stata investita e uccisa da un’auto dopo essere stata abbandonata in strada in seguito a uno stupro di gruppo.

La vicenda risale al 15 gennaio scorso con i responsabili che sono stati arrestati pochi giorni fa. Secondo quanto ricostruito, Madison Brooks, questo il nome della vittima, è stata violentata in un’auto per poi essere abbandonata in strada in stato di shock nei pressi di Baton Rouge, vicino al campus della Louisiana State University dove studiava, dove poi è stata investita e uccisa da un veicolo di passaggio.

Per il crimine sono stati arrestati 4 giovani: si tratta di un 17enne e un 18enne accusati di aver stuprato la giovane approfittando del suo stato di semi incoscienza dovuto all’alcol, e di un 18enne e un 28enne, che erano nella stessa auto dove si è consumata la violenza, ma che non avrebbero partecipato direttamente allo stupro.

I ragazzi sostengono di non aver violentato la vittima, ma di aver avuto con lei rapporti consensuali. Secondo quanto hanno riferito avrebbero conosciuto la ragazza in un bar per poi convincerla a seguirli in auto sulla quale lei sarebbe salita volontariamente.

Secondo la testimonianza di uno dei ragazzi che ha assistito allo stupro, però, la 19enne era incapace di “mantenere l’equilibrio” e “di parlare chiaramente senza confondere le parole” a causa dell’alcol.

Dopo la violenza, dunque, i quattro hanno abbandonato la giovane in uno stato di semi incoscienza nella strada dove successivamente la 19enne è stata investita.

Secondo le legge della Louisiana, il reato di stupro si configura anche quando la vittima è “incapace di comprendere la natura dell’atto a causa di una condizione mentale anormale prodotta da un agente inebriante o da qualsiasi altra causa e l’autore del reato sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’incapacità della vittima”.