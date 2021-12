Studente italiano ucciso a New York, ferito un altro connazionale

Uno studente italiano di 30 anni, Davide Giri, è stato accoltellato e ucciso nella serata di giovedì 2 dicembre mentre correva nel parco davanti alla Columbia University di Manhattan, al confine con Harlem, a New York, mentre un altro connazionale è stato ferito.

Il ragazzo, che si era laureato con il massimo dei voti al Politecnico di Torino, si trovava nella Grande Mela per un dottorato in computer science. Secondo le prime informazioni, lo studente stava correndo nel Morningside Park, situato tra il campus universitario e Harlem, quando, intorno alle 23 ora locale, è stato accoltellato alle spalle per motivi ancora da chiarire. Inutili i soccorsi: Giri è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

We are deeply saddened to share that Davide Giri, a @CUSEAS graduate student, was killed in a violent attack near campus last night. A criminal investigation is ongoing. We will continue to share updates, including about gathering together as a community, as soon as we are able. pic.twitter.com/einyHRQ3Hj — Columbia University (@Columbia) December 3, 2021

L’omicida, Vincent Pinkney, afroamericano di 25 anni membro della gang EveryBody Killer, è stato arrestato a Central Park mentre cercava di aggredire un’altra persona. Poco prima, l’uomo ha accoltellato un altro italiano, il turista 27enne Robert Malastina. Quest’ultimo è attualmente ricoverato all’ospedale Mount Sinai, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

In una nota, il ministero degli Esteri ha fatto sapere che la “Farnesina e il Consolato Generale a New York, in stretto raccordo con le autorità di polizia locali, stanno seguendo con la massima attenzione il caso di accoltellamento seriale in cui un cittadino italiano è rimasto ucciso e un altro ferito, e stanno prestando ogni possibile assistenza al connazionale ferito e ai famigliari di quello che purtroppo ha perso la vita”.