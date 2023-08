Stati Uniti, terremoto magnitudo 5.1 a nord di Los Angeles. E arriva l’uragano Hilary

Un terremoto di magnitudo 5.1 nelle scorse ore ha colpito la California meridionale a nord di Los Angeles, mentre sulla regione si è abbattuta la tempesta tropicale Hilary. La scossa è stata avvertita in tutta la città e nei dintorni. Poco dopo ne sono state avvertite altre due di assestamento, rispettivamente di magnitudo 3.1 e 3.6. Il sistema di allarme per lo tsunami degli Stati Uniti ha dichiarato che non vi è alcuna minaccia.

“State al sicuro e state a casa”. È il messaggio del sindaco di Los Angeles, Karen Bass. L’uragano Hilary si è abbattuto sulla città con forti piogge. Il centro della tempesta si sta attualmente spostando e attraversa la città della California, con venti fino a 75 chilometri all’ora, ha reso noto il National Hurricane Centre. Nell’ultimo bollettino delle 20, i funzionari hanno mantenuto gli avvertimenti di probabili “alluvioni catastrofiche e pericolose per la vita” in parti del sud-ovest degli Stati Uniti e nel nord dello stato messicano della Baja California. Attualmente, Hilary sta viaggiando in direzione nord-nordovest.