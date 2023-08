Pentagono: “Prigozhin probabilmente è stato ucciso”

La valutazione iniziale della Difesa Usa è che Yevgeny Prigozhin è “probabilmente stato ucciso”. Lo ha riferito il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing alla stampa. Ryder non ha fornito dettagli riguardo agli elementi che hanno portato alle valutazioni del Pentagono, rilevando però che non ci sono indicazioni sul fatto che ad abbattere l’aereo sia stato un missile.

In precedenza, il capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Mark Milley, aveva affermato che ci vorrà del tempo per stabilire con certezza se il fondatore della Wagner sia realmente morto. Secondo le prime valutazioni dell’intelligence Usa, a causare lo schianto dell’aereo sul quale si ritiene viaggiasse Prigozhin sarebbe stato un ordigno impiantato a bordo.