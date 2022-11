Stati Uniti-Cina, stretta di mano tra Biden e Xi Jinping: “Dobbiamo lavorare per la pace nel mondo”

L’incontro in Indonesia, alla vigilia del G20, tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello cinese Xi Jinping è iniziato nel migliore dei modi. Una lunga e calorosa stretta di mano. “È bello vederla”, ha detto il presidente Usa, al primo incontro di persona con l’omologo cinese da quando è alla Casa Bianca.

“Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione tra i nostri due Paesi”, ha poi aggiunto Biden. E trovare un modo di lavorare insieme “per evitare che la rivalità tra le due potenze sfoci in conflitto. Niente può sostituire i colloqui faccia a faccia”, frase ripetuta anche dal cinese. Assicurando al segretario generale comunista di essere “impegnato a tenere aperte le linee di comunicazione” in modo che i due Paesi possano “lavorare insieme su questioni globali urgenti”.

Xi si è detto pronto ad avere uno scambio sincero e approfondito sulle relazioni Pechino-Washington e a “riportare i rapporti nel giusto binario”. E ha ricambiato la cortesia del suo interlocutore: “E’ un piacere rivederti dall’ultima volta”. “Il mondo sta affrontando grandi cambiamenti mai visti prima – ha proseguit Xi – ed è ad un crocevia. Il mondo si aspetta che Stati Uniti e Cina gestiscano correttamente le relazioni. Il nostro incontro ha attirato l’attenzione del mondo. Dobbiamo lavorare con tutti i Paesi per portare la pace nel mondo. Nel nostro incontro dobbiamo avere un sincero scambio di opinioni su questioni di importanza strategica. Non vedo l’ora di lavorare con lei”.

“Abbiamo acquisito esperienza ma anche imparato lezioni. La storia è il miglior libro di testo, quindi dovremmo prendere la storia come uno specchio”, ha poi aggiunto Xi. “Dobbiamo trovare la giusta direzione per le relazioni bilaterali in futuro ed elevarle”.

L’incontro

Dieci anni dopo il loro primo incontro di persona a Pechino e ad un anno di distanza da un colloquio in formato virtuale, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello cinese Xi Jinping tornano a vedersi faccia a faccia. Il vertice si terrà oggi, 14 novembre, a Bali, alla vigilia dell’inizio del G20. Ma se nel 2011 la traiettoria delle relazioni tra i due Paesi era molto convergente, tanto che l’allora vice presidente degli Stati Uniti non esitò a rivelare il suo “grande ottimismo” per i rapporti bilaterali dei successivi 30 anni, ora il clima è cambiato radicalmente e quella positività e quell’ottimismo hanno lasciato spazio al sospetto e all’ostilità.

I due leader avranno un lungo incontro (intorno alle 17.30, le 10.30 del mattino in Italia) per la prima volta nei loro ruoli presidenziali. “Siamo in competizione. Il Presidente Biden lo riconosce, ma vale la pena assicurarsi che la competizione abbia dei limiti, che abbiamo regole chiare e che facciamo tutto il possibile per garantire che la competizione non diventi conflitto”, ha affermato la Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti ha il sostegno dei suoi “alleati e partner” per questa politica, ha detto ai giornalisti un funzionario americano. “C’è un ampio sostegno per le nostre intenzioni di costruire un terreno fertile per la nostra relazione e aumentare le comunicazioni in modo responsabile”, ha aggiunto. L’alta posta in gioco pesa nella sfida per stabilizzare le relazioni tra Pechino e Washington, ma le aspettative sono relativamente basse.

Oltre al rifiuto della Cina di condannare l’invasione russa, Washington e Pechino sono ai ferri corti su questioni che vanno dal commercio ai diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang allo status di Taiwan.

Joe Biden in particolare vuole esortare Pechino a usare la sua influenza per moderare la Corea del Nord, che ha appena effettuato una serie record di lanci di missili, sembrando prepararsi a condurre il settimo test nucleare della sua storia. “Il mondo si aspetta” che i due Paesi lavorino insieme su alcune questioni e “noi, come nazione responsabile, crediamo certamente che dobbiamo farlo”, ha continuato il funzionario.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, secondo alcune fonti sentite dal Financial Times, “Xi è stato colto di sorpresa da un’invasione di cui Putin non lo ha avvertito in anticipo, mettendo così a rischio la sicurezza di migliaia di cittadini cinesi che allora vivevano in Ucraina”.

“Putin non ha detto a Xi la verità”, ha dichiarato un funzionario cinese al Financial Times. “Se ce l’avesse detta, non ci saremmo trovati in una posizione così scomoda”, ha aggiunto. “Avevamo più di 6mila cittadini cinesi che vivevano in Ucraina e alcuni di loro sono morti durante l’evacuazione, anche se non possiamo renderlo pubblico”.