Caos in Sri Lanka, assaltato il palazzo presidenziale: “Rajapaksa portato in un luogo sicuro”

È caos in Sri Lanka dove centinaia di manifestanti, che chiedono le dimissioni del presidente Gotabaya Rajapaksa, hanno assaltato il palazzo presidenziale costringendo Rajapaksa a fuggire da Colombo, la capitale del Paese asiatico.

“Il presidente è stato scortato in un luogo sicuro” ha dichiarato una fonte all’Afp, che ha aggiunto: “È ancora il presidente, è protetto da un’unità militare”.

Sui social, così come sui canali televisivi del Paese, intanto, si possono vedere le immagini dei manifestanti che scavalcano i cancelli della residenza o addirittura fanno il bagno nella piscina del palazzo.

Da diverse settimane centinaia di manifestanti scendono in piazza per chiedere le dimissioni del presidente Rajapaksa ritenuto il maggior responsabile della crisi economica senza precedenti che sta colpendo lo Sri Lanka.

Per cercare di limitare le proteste, il governo aveva imposto il coprifuoco che comunque era stato ignorato da gran parte dei manifestanti.

