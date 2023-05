Sposa uccisa nel giorno del matrimonio: incidente d’auto mentre tornava in hotel con il neo-marito

Una tragedia in quello che per molti è il giorno più bello di un’intera vita: Samantha Miller, 34enne della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, è morta dopo le sue nozze. Si trovava a boro di una golf car insieme all’uomo che aveva appena sposato, il 36enne Aric Hutchinson e una coppia di amici. Si stavano dirigendo in hotel dal luogo del ricevimento, a Folly Beach, quando un’auto guidata da una 25enne in stato di ebrezza di nome Jamie Lee Komoroski li ha travolti.

La giovane è accusata di omicidio stradale. La sposa è morta poco dopo l’arrivo dei paramedici, mentre il marito è stato portato in ospedale con una lesione cerebrale e fratture multiple. Feriti gravemente anche gli altri due occupanti della golf car, andata distrutta nell’incidente. “Mi è stato consegnato l’anello nuziale di Aric in un sacchetto di plastica in ospedale, cinque ore dopo che Sam glielo aveva messo al dito e si erano letti a vicenda i loro voti”, ha scritto la madre di Hutchinson nel testo di una petizione lanciata su Gofoundme.