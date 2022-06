Una donna di 37 anni ha sposato una bambola di pezza. Un pupazzo. Meirivone Rocha Moraes si lamentava spesso con la madre di essere nubile e di non aver nessuno con cui ballare, soprattutto in occasione della festa junina, in onore di San Giovanni Battista, molto partecipata in Brasile. È nato così Marcelo, un pupazzo di pezza, a misura d’uomo, creato dalla madre della donna. Meirivone ha subito potuto organizzare il matrimonio a cui, tra familiari, parenti e amici, hanno partecipato 250 persone. E poi via in luna di miele in compagnia dello “sposo”, nella splendida cornice di Rio de Janeiro. La donna ha successivamente raccontato di aver “partorito” una bambola di pezza: la stramba coppia, adesso, quindi ha anche un “figlio”…