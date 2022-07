Spagna, Sanchez: treni locali gratis per tre mesi. È una misura di risparmio energetico

In Spagna i treni saranno gratis dal 1 settembre al 31 dicembre. Il premier spagnolo, Pedro Sànchez, ha infatti annunciato che il governo rimborserà ai cittadini il 100 per cento del costo degli abbonamenti ai trasporti ferroviari locali e ai treni di media distanza controllati dallo Stato, per incentivare il trasporto pubblico.

Questa misura – insieme ad altre che riguardano l’incremento dello smart working, l’abbassamento della temperatura dei termosifoni e l’innalzamento di quella dei condizionatori – fa parte del nuovo piano di risparmio energetico del Paese.

Lo ha detto in Parlamento, nel corso del suo intervento sullo “Stato della Nazione”. Il dibattito è cominciato oggi 12 luglio e vedrà il premier e diversi gruppi politici discutere sulla condizione del Paese. Lo “Stato della Nazione” torna dopo sette anni di stop. Fino al 2015 si è svolto regolarmente ogni anno dal 1983.

Nel corso del dibattito verranno annunciate anche nuove misure a favore della classe media e dei lavoratori. In Spagna l’inflazione è al 10,2 per cento e questa, secondo Sanchez, è la “grande sfida” che dovrà affrontare il Paese.