Nudi sulla fontana del palazzo Reale: il particolare blitz in centro città a Madrid

Giovedì 27 aprile 2023 due attivisti di Futuro Vegetal hanno fatto il bagno nudi nella fontana del Palazzo Reale di Madrid per denunciare che “la Monarchia, insieme alla classe politica, ha partecipato attivamente al saccheggio delle risorse naturali della penisola”. Nelle immagini diffuse su Twitter, si può vedere come due attivisti, bagnati di vernice rossa, come il sangue, si siano arrampicati su una delle fontane situate nei giardini accanto al palazzo. Una volta lì, sono saliti sul dorso di uno dei leoni mentre reggevano uno striscione di Futuro Vegetal, il gruppo ambientalista legato a Extinction Rebellion in Spagna. Il tutto completamente nudi.

💥💥 ACTUAMOS ¡Baño de realidad! Dos activistas se desnudan en la fuente frente al Palacio Real. 👉 La monarquía ha participado activamente en el expolio de los recursos naturales de la península. pic.twitter.com/XVf5n0Lfgf — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) April 27, 2023

“Non possiamo continuare a mantenere istituzioni che vanno d’accordo con le grandi corporazioni inquinanti e sono note in tutto il mondo per violare la biodiversità. Dobbiamo abbattere i sistemi decadenti che ci hanno portato qui e creare qualcosa di nuovo insieme “, hanno scritto gli attivisti su Twitter. Si tratta dell’ultimo episodio della cosiddetta “più grande campagna di disobbedienza civile della storia”, che l’organizzazione sta portando avanti a Madrid.