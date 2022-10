Copiare è un’arte, si dice. Molti studenti le provano tutte pur di superare gli esami, magari con qualche aiutino. In questo caso si può dire che uno studente spagnolo ha creato una vera e propria “opera d’arte”. Ha inciso, minuziosamente, gli appunti di diritto processuale civile sulle penne che aveva con sé. La sua professoressa dell’università di Malaga ha postato su Twitter questo cimelio, e l’immagine è diventata subito virale. Sulle bic si legge il testo del codice di procedura civile. “Riordinando il mio ufficio, ho trovato questa reliquia universitaria che abbiamo sequestrato a uno studente qualche anno fa: diritto processuale penale nelle penne bic”, ha commentato la docente.

“Che arte”, ha esclamato appena le ha riviste. “Se fai così tanti sforzi per imbrogliare, potresti anche studiarlo!”, ha commentato un utente. “Per alcuni aspetti, bisogna ammirare l’ingegnosità. Ma solleva la domanda: il materiale del corso non potrebbe essere stato memorizzato nel tempo necessario per incidere queste penne?”, ha aggiunto un altro.