Una donna spagnola ha trascorso 500 giorni in una grotta sotterranea: è record

“Sono rimasta ferma al 21 Novembre 2021. Non so nulla di che cosa sia successo dopo nel mondo”. Dopo 509 giorni, l’alpinista spagnola Beatriz Flamini è uscita dalla grotta di Los Gauchos, in provincia di Granada. Un anno, quattro mesi e 22 giorni senza alcun contatto con il mondo esterno, mentre fuori scoppiava la guerra in Ucraina e moriva la regina Elisabetta.

“Ho smesso di contare in che giorno mi trovavo al 65esimo, secondo i miei calcoli”, ha detto la 50enne madrilena che ha partecipato al progetto Timecave, nato per studiare la capacità di resistenza umana in condizioni simili. Durante il tempo trascorso a 70 metri di profondità e in completo isolamento, Flamini ha detto di essersi dedicata alla lettura, alla scrittura, al disegno e alla tessitura. “Avevo conversazioni interne e andavo molto d’accordo con me stessa”, ha detto la donna, che ha consumato in totale 1.000 litri d’acqua. “Quando sono venuti a prendermi, stavo dormendo. Ho pensato che fosse successo qualcosa. Ho detto: ‘Di già? Non avevo ancora finito il mio libro'”, ha detto.

Secondo la squadra che l’ha seguita, i 509 giorni trascorsi da Flamini sottoterra rappresentano un record mondiale, che attende di essere confermato dal Guinness dei primati. La permanenza è stata interrotta per 8 giorni a causa di problemi tecnici al router con cui mandava informazioni a chi la seguiva da fuori. Questo tempo Flamini l’ha trascorso in una tenda montata a fianco della grotta, senza contatti con l’esterno. La sua impresa sarà raccontata in un documentario prodotto dalla spagnola Dokumalia.