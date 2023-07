Spagna, bambino di 2 anni muore dimenticato in auto: la madre credeva di averlo lasciato all’asilo

Una storia che arriva dalla Spagna ma ricorda tristemente quanto accaduto nemmeno un mese fa nella provincia di Roma. Un bambino di due anni è morto dopo essere stato dimenticato in auto dalla madre. E’ successo a O Porriño, un comune della Galizia. La donna ha lasciato la macchina nel parcheggio esterno dell’azienda farmaceutica dove lavora convinta di aver portato il piccolo al nido. Il bambino è rimasto sei ore sul sedile posteriore dell’auto. L’allarme è scattato quando il papà è andato a riprenderlo all’asilo senza trovarlo. Quando è stato trovato per lui non c’era più niente da fare.

La madre del bambino è sotto shock; uno psicologo è a sua disposizione per aiutarla. Secondo quanto riferiscono i media locali, l’inchiesta è ancora aperta, la Guadia Civil è in attesa dell’autopsia. Ma non ci sono molti dubbi su quanto accaduto: l’auto, parcheggiata all’esterno, si è subito surriscaldata a causa del gran caldo. Inoltre, il parcheggio nel quale è stato lasciato il veicolo si trova in un’area isolata: una zona industriale con fabbriche e capannoni.

Dopo quanto accaduto, il comune di O Porriño ha dichiarato tre giorni di lutto. E il sindaco, Alejandro Lorenzo, ha condiviso via social un post di condoglianze. “Riposa in pace piccolo” le sue parole.