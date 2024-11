Sierra Leone, in arrivo il nuovo vaccino contro l’ebola: un viaggio attraverso il Paese, alla scoperta della strategia di immunizzazione

Freetown – “Sopravvivere all’ebola non significa guarire. Quando sei un sopravvissuto non combatti soltanto lo stigma sociale ma, ogni giorno, devi lottare per convivere con indelebili ferite interiori”. È una battaglia senza sosta, quella di Hassan Kamara, portavoce dell’Associazione dei Sopravvissuti all’Ebola in Sierra Leone (SLAES).

Abbiamo incontrato Hassan – soprannominato “Daddy” da tutta la sua comunità – nel villaggio in cui vive, a Freetown. Siamo andati da lui il 7 novembre, giorno in cui si celebra il decimo anniversario dalla fine ufficiale della pandemia in Sierra Leone, per parlare del lancio della nuova campagna di vaccinazione preventiva contro l’ebola che Gavi, The Vaccine Alliance lancerà il 28 novembre. La campagna, la cui durata sarà di tre settimane, sarà dedicata inizialmente a circa 20,000 persone, tra operatori sanitari e categorie che lavorano in prima linea nelle emergenze in vari distretti del Sierra Leone.

“La vaccinazione preventiva contro l’ebola è fondamentale, anche per la stabilità e la salute mentale delle persone,” commenta Hassan. “È un passo importante verso una sanità accessibile e sostenibile, un obiettivo per il quale mi batto quotidianamente, specialmente a beneficio dei sopravvissuti”.

In Sierra Leone, nel 2014, l’ebola ha ucciso oltre 3.500 persone e circa il 7% degli operatori sanitari; secondo la Banca Mondiale, le perdite economiche registrate dal Sierra Leone e dai Paesi confinanti (Guinea e Liberia) si aggirano intorno a 3 miliardi di dollari.

Numeri che hanno messo in ginocchio il Paese, e che hanno spinto Gavi – che dal 2001 ha investito più di 200 milioni di dollari in varie campagne vaccinali in Sierra Leone – ad attivarsi per rendere disponibile il vaccino. Dopo alcuni progetti pilota, già nel 2021 un primo vaccino a doppia dose è stato distribuito agli operatori sanitari del Sierra Leone.

Ervebo, vaccino che oggi Gavi si appresta a distribuire per supportare la prevenzione e ridurre i rischi di eventuali contagi nel caso di una nuova pandemia è invece monodose. Prodotto da Merck, protegge dalla variante “Zaire” e la sua efficacia (quasi 100%) è già stata testata nel 2016, quando Gavi stipulò un Advance Purchase Commitment (APC) con la casa farmaceutica per distribuire 300,000 dosi “test” nei Paesi che erano all’epoca impattati dalla pandemia.