Si accorge di una spaventosa crepa su un montante delle montagne russe: genitore evita la tragedia

È stato un semplice cittadino a scongiurare quella che poteva essere una tragedia. Un uomo si è accordo di una massiccia crepa su un pilastro di supporto delle montagne russe più alte, veloci e lunghe di tutto il nord America: il Carowinds ha così chiuso l’attrazione Fury 325.

Jeremy Wagner, ex paramedico, stava aspettando i figli nel parcheggio quando ha notato la grossa crepa in uno dei pilastri portanti dell’ottovolante. Immediato è stato il suo intervento: dopo aver ripreso il tutto con un video – in queste ore, inutile dirlo, diventato virale sui social – ha avvisato i funzionari.

Massive crack on Fury 325 at #Carowinds. I emailed the park and they told me, “The park’s maintenance team is conducting a thorough inspection and the ride will remain closed until repairs have been completed.” Credit Jeremy Wagner pic.twitter.com/YrP0zhm3kJ — Kaitlin Wright (@wxkaitlin) July 1, 2023

L’attrazione è stata chiusa al pubblico per le dovute verifiche la sera del 30 giugno scorso: “Carowinds ha chiuso Fury 325 dopo che il personale si è accorto di una crepa nella parte superiore di un pilastro di supporto in acciaio”, si legge in una nota diffusa dal portavoce del parco a tema. “Il team di manutenzione del parco sta conducendo un’ispezione approfondita e la giostra rimarrà chiusa fino al completamento delle riparazioni. La sicurezza è la nostra massima priorità e apprezziamo la pazienza e la comprensione dei nostri stimati ospiti durante questo processo. Come parte dei nostri protocolli di sicurezza completi, tutte le giostre, inclusa la Fury 325, vengono sottoposte a ispezioni giornaliere per garantirne il corretto funzionamento e l’integrità strutturale”. Tuttavia, come riporta il giornale statunitense Charlotte Observer, quella di Wagber non è stata la prima segnalazione. Infatti, già dal 24 giugno scorso, diversi visitatori avevano fatto presente – senza successo – l’esistenza della crepa e la necessità di intervenire.