Seul, calca durante i festeggiamenti per Halloween: almeno 146 morti

Continua ad aggravarsi il bilancio della tragedia avvenuta a Seul, dove almeno 152 persone sono morte nella calca per i festeggiamenti di Halloween. Secondo i servizi di emergenza, più di 80 persone sono invece rimaste ferite dopo essere rimaste schiacciate nel quartiere di Itaewon, centro della movida nella capitale sudcoreana.

Secondo le autorità sudcoreane, nella zona si trovavano circa 100mila persone, per festeggiare uno dei primi grandi eventi dopo l’allentamento delle restrizioni contro Covid-19. La folla avrebbe iniziato ad ammassarsi in un vicolo nei pressi dell’Hamilton Hotel, per motivi ancora da chiarire. Secondo alcune testate locali, la folla si stava precipitando verso un locale in cui sarebbe stata avvistata una celebrità.

Circa 50 persone hanno avuto un arresto cardiaco e almeno 81 persone hanno chiamato il numero per le emergenze dichiarando di avere difficoltà respiratorie. Le persone colpite dal malore si trovavano nel quartiere di Itaewon, famoso per i ristorati e la vita notturna. Le autorità stimano che nella zona si trovassero circa 100mila persone, per festeggiare il primo evento senza restrizioni dall’inizio della pandemia.

Le cause della bolgia mortale non sono ancora chiare ma un funzionario dei vigili del fuoco ha sostenuto che una grande folla si era accalcata in uno stretto vicolo vicino all’hotel Hamilton perché era stata avvistata una celebrità. Adun certo punto qualcosa ha scatenato il panico e centinaia di persone sono rimaste schiacciate. Era un sabato sera di festa, la prima dopo tre anni di divieti e restrizioni, per i giovani della capitale sudcoreana.