Un volo della compagnia aerea Air Aisa è stato costretto all’atterraggio d’emergenza a causa di un serpente. La scorsa settimana, un rettile è spuntato nella cappelliera dell’aereo diretto a Tawau da Kuala Lumpur. Immediatamente il pilota ha cambiato rotta per effettuare un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto della città di Kuching, 900 chilometri a ovest di Tawau. “Un incidente eccezionale”, lo ha definito la compagnia malese. Una volta a terra l’aeromobile è stato disinfestato e i passeggeri sono stati imbarcati su un altro volo per raggiungere la loro destinazione. Intanto sui social è diventato virale un video in cui il serpente striscia sotto le luci dell’aereo. Una scena da film…

An AirAsia flight from Kuala Lumpur to Tawau was forced to change course after a snake was seen on board.

To avert any untoward incidents involving passengers and crew, the flight was diverted to Kuching.

Here, the reptile is seen moving very slowly behind a translucent panel. pic.twitter.com/dAhCFAlppE

