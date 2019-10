Serial killer più letale d’America confessa 93 omicidi: i dettagli delle vittime nei suoi inquietanti disegni

Ha ucciso oltre 90 donne negli Stati Uniti d’America, ed è considerato il più prolifico serial killer del Paese. Omicida seriale, Samuel Little, oggi ha 79 anni e dal 2012 è dietro le sbarre in California per scontare le molteplici sentenze di ergastolo a suo carico. Quasi cento vite spezzate a partire dal 1979 fino al 2005, ma continuano ad aggiungersi omicidi alla sua già interminabile lista.

L’identikit delle vittime del serial killer in America

93 vittime totali, quasi tutte donne. Samuel Little non inseguiva una preda precisa, ma l’FBI ha fornito i ritratti di 30 donne di colore disegnati dallo stesso Little mentre si trovava in prigione. “Ritratti di caccia”, li hanno definiti gli stessi servizi speciali.

La maggior parte degli omicidi li ha commessi per strangolamento, ma le sue stesse parole pronunciate durante gli interrogatori della polizia rivelano il ricorso anche ad altre modalità. “Era carina, leggermente scura, con la pelle color miele”, dice Little con un sorriso abbozzato sulle labbra in un video, “Era alta per essere una donna, bellissime forme. E ah, amichevole”. Per poi aggiungere: “È l’unica che ho ucciso per annegamento”.

La maggior parte delle vittime del serial killer erano persone che si trovavano ai margini della società. Molti di loro, come riporta il Guardian, si trovavano già in stato di overdose e proprio per questo motivo la loro morte è stata inizialmente attribuita all’abuso di droga. Alcuni corpi non sono mai stati trovati.

Gli ultimi omicidi del serial killer Samuel Little

Gli investigatori stanno ancora mettendo insieme informazioni e prove su altri 5 casi in Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada e Louisiana che potrebbero essere attribuiti a lui. La polizia sta tirando le fila di diversi casi irrisolti di cui lui

Nel 2013 gli sono stati attribuiti tre omicidi in California, mentre lo scorso anno è stato identificato come l’assassino di un uomo in Texas. Solo lo scorso agosto, è stato giudicato colpevole per aver ucciso quattro donne in Ohio.

Potrebbero interessarti Mostra il passaporto, la data di nascita è 1896: è l’uomo più vecchio del mondo Le preoccupanti conseguenze dell’invasione turca in Siria Dietro l’invasione della Siria c’è il piano di Erdogan per ricollocare un milione di profughi siriani

Belgio, il serial killer pedofilo Dutroux ha scritto una lettera alle famiglie delle bambine che ha rapito e ucciso