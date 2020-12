Scommette la moglie al gioco d’azzardo ma perde e la costringe e rapporti sessuali con gli amici come penitenza. Accade in India, a Muzahidpur. La donna di 30 anni che ha cercato di opporsi alla violenza sessuale, è stata aggredita con dell’acido. La violenza è avvenuta nello stato nord-orientale del Bihar e si aggiunge al numero crescente di casi di violenza domestica durante le restrizioni del Covid-19 in India.

“La coppia è sposata da dieci anni. Al marito piace il gioco d’azzardo e l’ha persa in una scommessa alla fine di ottobre”, ha detto a The Independent Rajesh Kumar Jha, un alto funzionario di polizia della stazione di polizia di Muzahidpur. “Dopodiché, avrebbe mandato la moglie dai suoi amici contro la volontà della donna, dove gli uomini l’avrebbero violentata. Se mai avesse resistito allo sfruttamento sessuale, suo marito l’avrebbe dovuta picchiare e tenere in ostaggio”, ha aggiunto.

“Il 2 novembre, quando la donna di 30 anni si è opposta ai tentativi del marito, lui le ha gettato l’acido addosso”, ha dichiarato il funzionario di polizia. Il marito è stato arrestato dalla polizia di stato in base a varie sezioni della legge indiana, tra cui attacchi con l’acido, stupri di gruppo, violenza domestica e detenzione illegale, è attualmente sotto custodia giudiziaria.

Potrebbero interessarti I pescatori italiani in cambio del silenzio su Regeni? Nigeria, centinaia di studenti liberati dopo sequestro di massa L’ex consigliere per la sicurezza di Trump: “Mandiamo esercito negli Stati contestati per far rivotare”