Allarme sicurezza nei cieli di San Pietroburgo per un oggetto volante: sospeso il traffico aereo

Voli sospesi all’aeroporto di San Pietroburgo: in città è scattato l’allarme dopo le notizie diffuse da alcuni media russi dell’avvistamento di un oggetto volante non identificato nei cieli, per l’abbattimento del quale sono subito decollati diversi caccia.

Almeno cinque voli domestici decollati da Mosca e diretti a San Pietroburgo – mostrano le traiettorie sul sito di monitoraggio Flight Radar – sono tornati indietro. Secondo quanto riferito dalla Reuters, le autorità non hanno spiegato la decisione di fermare i voli.

Stando alle prime ricostruzioni, citate dalla Tass, l’oggetto “misterioso” potrebbe essere un drone. L’allarme è stato diramato per un raggio di 200 chilometri ed è rimsto attivo per un’ora, fino alle 11.20 italiane.

“Vi informiamo dell’introduzione di una restrizione temporanea dello spazio aereo fino alle 10:20 UTC (+3 ore ora di Mosca) nell’area che circonda l’aeroporto di Pulkovo entro un raggio di 200 km, a tutte le altitudini. Vi chiediamo di utilizzare rotte di volo alternative e assicurarvi di avere sufficienti riserve di carburante. I motivi della cancellazione dei voli saranno comunicati successivamente”, è il messaggio citato dai media russi.

Secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov il presidente russo Vladimir Putin è stato “pienamente informato” di quanto accaduto.