Una noto blogger militare russo è morto e almeno 15 persone sono rimaste ferite in un’esplosione in un caffè a San Pietroburgo, in Russia, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile 2023. A riferirlo è l’agenzia di stampa Tass, citando i servizi di emergenza. La vittima sarebbe Vladlen Tatarsky, il cui vero nome è Maksim Fomin, che stava tenendo una conferenza, secondo l’agenzia Ria Novosti e altre fonti.

Poco dopo sui social sono iniziate a circolare le prime immagini dell’esplosione nel bar di San Pietroburgo. Il blogger lo scorso anno aveva partecipato a un evento-raduno dei “soldati digitali” pro-Cremlino nello stesso locale in cui è avvenuta l’esplosione, il Cyber Front Z.

Video from the scene of St Petersburg explosion. It took place during an event featuring pro-Russian military blogger from Donbas Maksim Fomin (Vladlen Tatarsky). He is dead, according to Dva Mayora TG channel. Over a dozen people injured. pic.twitter.com/GJE2VbPL8F

— Leonid ХВ Ragozin (@leonidragozin) April 2, 2023