Russia, video choc di Prigozhin contro Mosca: “Niente munizioni, Wagner si ritirerà da Bakhmut il 10 maggio”

Il capo del Gruppo Wagner continua a sfidare i vertici delle forze russe. Yevgeny Prigozhin, storico alleato di Vladimir Putin, ha annunciato il ritiro dei mercenari della sua organizzazione da Bakhmut, “perché in mancanza di munizioni sono destinati a morire senza senso”.

L’annuncio segue un video molto forte pubblicato da Prigozhin sul suo canale Telegram, in cui l’ex “cuoco” di Putin mostra decine di combattenti russi morti, insultando ripetutamente i vertici russi. In particolare, Prigozhin accusa il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per una “carenza del 70% di munizioni”. I combattenti ripresi nel video, sostiene l’oligarca russo, sarebbero stati uccisi in Ucraina il 4 maggio.

In un comunicato, Prigozhin ha poi annunciato il ritiro delle sue forze da Bakhmut, uno dei fronti principali della guerra in Ucraina orientale. “Dichiaro a nome dei combattenti Wagner, a nome del comando Wagner, che il 10 maggio 2023 siamo obbligati a trasferire le posizioni nell’insediamento di Bakhmut alle unità del ministero della Difesa e a ritirare i resti dei campi Wagner per leccarci le ferite”, ha detto il capo del gruppo Wagner, che ha guidato il tentativo russo di catturare la cittadina del Donetsk dall’estate scorsa. “Sto ritirando le unità Wagner da Bakhmut perché in mancanza di munizioni sono destinate a morire senza senso”, ha aggiunto Prigozhin.