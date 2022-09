Giallo a Mosca: Putin annuncia discorso alla Nazione in tv poi cancella tutto. Parla oggi?

L’atteso discorso del presidente russo Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina, programmato per ieri – 20 settembre 2022 – alle 19 ora italiana (le 20 di Mosca), alla fine non è andato in onda. Secondo fonti russe, l’intervento del presidente russo sarebbe stato registrato ma di fatto congelato in attesa di sviluppi su un possibile negoziato sotterraneo, come peraltro aveva accennato lo stesso presidente turco Recep Taayip Erdogan all’Assemblea generale dell’Onu. La direttrice di Russia Today Margarita Simonyan ieri sera ha scritto su Twitter: “Andate a letto”, mettendo fine all’attesa. Anche alcuni canali statali russi hanno cancellato l’annuncio del discorso di Putin. È possibile che il presidente parli oggi, mercoledì 21 settembre. Secondo fonti di Forbes Russia, il discorso di Putin potrebbe essere mandato in mattinata, citando fonti vicine al Cremlino. Alcuni dei giornalisti della tv di Stato russa, compreso Solovyov, hanno confermato su Telegram che il presidente parlerà domani.

Ma perché il discorso di Putin è stato cancellato/rinviato? Il motivo di questo rinvio ancora non è noto. L’ultima volta che Putin ha tenuto un discorso alla Nazione è stato lo scorso 23 febbraio, il giorno prima dell’invasione dell’Ucraina. Anche i contenuti del discorso erano avvolti del mistero: dal possibile annuncio del via libera ai referendum di annessione annunciati ieri da quattro regioni ucraine occupate dalle forze russe, alla mobilitazione generale, di cui pure si sta parlando nelle ultime ore dopo che la Duma ha introdotto, con un nuovo disegno di legge, pene più severe per chi rifiuta la leva militare durante il periodo di mobilitazione o legge marziale.