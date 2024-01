Le mogli dei russi mandati a combattere in Ucraina si sono mobilitate con una protesta simbolica, portando fiori rossi sulla fiamma del milite ignoto sotto le mura del Cremlino.

Nelle scorse ore, nonostante il freddo, una quindicina di loro è intervenuta all’iniziativa per chiedere il ritorno dei loro mariti dal fronte, annunciando che la civile protesta sarà ripetuta tutti i sabati. “Vogliamo attirare l’attenzione sul problema che c’è una guerra, che in guerra muoiono delle persone e che si tratta perlopiù di cittadini comuni che sono stati arruolati come parte di una mobilitazione parziale – ha detto Maria -. Non dobbiamo fingere che queste persone non stiano morendo. Stanno morendo lì. Per questo chiediamo il ritorno dei nostri uomini, perché non hanno scelto questa strada“.

La polizia, presente sul posto, non è intervenuta nonostante in Russia ogni inizio di protesta venga solitamente represso, un segnale che la vicenda è delicata per il Cremlino.