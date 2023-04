Russia, Medvedev: “Guerra con la Nato? Non so chi vincerà, ma la Polonia è destinata a sparire”

“Questo paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ministro”. Tornano le minacce dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev, rivolte questa volta alla Polonia.

A scatenare l’ira dell’attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, sono stati i commenti del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki sulla possibilità di una guerra tra paesi Nato e Russia.

“Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l’Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non è preoccupato per una guerra della Nato contro la Russia, perché quest’ultima la perderebbe in fretta”, ha scritto Medvedev su Twitter. “Non so chi vincerà o perderà una guerra del genere, ma considerando il ruolo della Polonia come avamposto della Nato in Europa, questo paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ministro”, ha aggiunto l’ex presidente russo, che dall’inizio della guerra in Ucraina ha sempre più assunto le vesti del falco nelle uscite pubbliche.

Nel frattempo, Pechino ha confermato la visita in Russia del ministro della Difesa cinese, dal 16 al 19 aprile, mentre il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha annunciato manovre di allerta nel Pacifico, dove stanno crescendo le tensioni tra l’Occidente e la Cina. Secondo Shoigu, la flotta russa con base a Vladivostok si addestrerà per “respingere massicci attacchi aerei, cercare e distruggere sottomarini” e “rafforzare le capacità delle forze armate per respingere un attacco”.